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Şişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Etfal Dayanışması üyesi bir grup, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe ve Çayırbaşı'nda yapılan yeni hastanelere taşınma kararını protesto etti.

Şişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ Etfal Dayanışması üyesi bir grup, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe ve Çayırbaşı'nda yapılan yeni hastanelere taşınma kararını protesto etti.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Seyrantepe ve Çayırbaşı'nda yapılan hastanelere taşınma kararına karşı çıkan Şişli Etfal Dayanışması üyesi bir grup, saat 12.30'da hastane girişinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Gruba, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekili Adayları Oya Ersoy, Şadi Özdemir, Ayşe Berktay ile Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) üyeleri de destek verdi.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk "Bizim talebimiz Şişli Etfal hastanesinin SSK Okmeydanı Hastanesinde olduğu gibi yerinde yapılandırılmasıdır. Bu hastanede bu taşınama nedeniyle bir tek hastaya zarar gelirse bunun vebali sizin boynunuzadır" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, "Bunun tek sebebi İstanbul'u şantiye olarak gören rantiye zihniyetidir. Biz arkaya baktığımızda 120 yıllık bir tesis ve halkın sağlık hakkını aldığı bir hastane görüyoruz. Onlar arkaya baktığında buradan ne kadar rant yaratırız? Ne kadar AVM rezidans yaparız diye görüyorlar. Şişli Etfal Hastanesi'nin buradan taşınmasının tek ama tek sebebi budur" diye konuştu.
CHP Milletvekili Ali Şeker "Canan Kaftancıoğlu da bir hekim. Biz hekim olarak halkın yaşadığı yerde sağlık hizmetinin verilmesini savunuyoruz. Eğer halk burada yaşıyorsa burada da sağlık hizmeti alması gerekiyor" diye konuştu.
Yapılan basın açıklaması sonunda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerinde dönüştürülmesi için imza kampanyası düzenlendi.
(FOTOĞRAF)

Şişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildiŞişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildiŞişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildiŞişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildi

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