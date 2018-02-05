Şişli'de 2 katlı metruk bina yağmur nedeniyle çöktü (2)

Ertan KILIÇ - Ozan Ural / İSTANBUL DHA - Şişli'de yağan yağmurun etkisiyle iki katlı metruk bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halinde bulunan iki araç molozlar nedeniyle hafif şekilde zarar gördü. Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bina yağmurun etkisiyle 02.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler binada bir kişinin yaşadığını ancak olay anında binada bulunmadığını belirledi. İki katlı binanın bir bölümünün tamamen yıkılırken, sokakta park halinde bulunan iki araç molozlar nedeniyle hafif şekilde zarar gördü. Belediye ekiplerinin sokağa dökülen molozları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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