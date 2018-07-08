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ŞİŞLİ'DE GENEL ASAYİŞ DENETİMLERİ

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Özgür EREN - Hakan KAYA / İstanbul DHA  Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş uygulaması yapıldı.

Özgür EREN - Hakan KAYA / İstanbul DHA
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Denetimlere, havadan polis helikopteri de destek verdi. Asayiş denetimleri kapsamında Alev sokakta bulunan evlere giren polis ekipleri her yeri didik didik aradı. Aramalara “İra" isimli narkotik köpeği de katıldı. Yapılan aramalarda bir evin mutfak kısmında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Aramalardan görüntü
-Polis helikopterinden görüntü
-Arama köpeğinden görüntü
-Uyuşturucu haplardan görüntü
-Genel ve detaylar

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