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Şişli’de iki katlı ev çöktü

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 03:54 | Son Güncelleme

Şişli’de iki katlı ev aşırı yağıştan dolayı çöktü.Olay, 02.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokağında meydana geldi.

Şişli’de iki katlı ev aşırı yağıştan dolayı çöktü.
Olay, 02.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağıştan dolayı iki katlı ev çöktü. Çökme sırasında evde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de evi kontrol etti. Araç geçişine izin verilmezken evin kalan geri kısmının yıkılacağı öğrenildi.

Şişli’de iki katlı ev çöktü

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Şişli’de iki katlı ev çöktü

Şişli’de iki katlı ev çöktü
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Şişli’de iki katlı ev çöktü

Şişli’de iki katlı ev çöktü
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Şişli’de iki katlı ev çöktü

Şişli’de iki katlı ev çöktü
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Şişli’de iki katlı ev çöktü

Şişli’de iki katlı ev çöktü
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Şişli’de iki katlı ev çöktü

Şişli’de iki katlı ev çöktü
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Şişli’de iki katlı ev çöktü

Şişli’de iki katlı ev çöktü
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Şişli’de iki katlı ev çöktü

Şişli’de iki katlı ev çöktü
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