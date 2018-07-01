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Şişli'de kadının oturduğu evden cephanelik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Kuştepe'de özel harekat ve polis pelikopterinin destek verdiği operasyonda ev, araç, kişi ve iş yerleri didik didik arandı.

Şişli'de kadının oturduğu evden cephanelik çıktı

Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Kuştepe'de özel harekat ve polis pelikopterinin destek verdiği operasyonda ev, araç, kişi ve iş yerleri didik didik arandı. Aramalarda bir kadının evinde 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

'ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ'
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğlen saatlerinde Kuştepe'ye helikopter ve özel harekat destekli asayiş operasyonu düzenledi. Mahalleye baskın yapan polis ekipleri şüpheli görülen kişiler durdurularak üst araması ve GBT kontrolü yaptı. Sokak aralarında seyir halindeki araçlarda durdurulup sürücüler ve araçlarda arama yapıldı. Şüpheli görülen bir araç içerisinde bulunan 'Ateş düşürücü' yazılı beyzbol sopasına el konuldu.

KAHVEHANEDE ARANMADIK YER KALMADI
Mahalledeki bir kahvehaneyede giren polis ekipleri buradaki kişilerin üzerinde ve kahvehanede araımadık yer bırakmadı. Sokakta şüpheli görülen kadınlarda GBT ve üst aramasında geçirildi. Asayiş operasyonuna polis helikopteri de havadan destek verdi.

POLİS EVDE NEREYİ ARASA SİLAH BULDU
Özel harekat polisleri eşliğinde daha önceden tespit edilen bir kadının oturduğu evde arama yapan polis ekipleri evin çeşitli yerlerinde gizlenmiş ruhsatsız biri av tüfeği 6 adet pompalı tüfek 23 dolu fişek ve 3 şarjör ele geçirdi. Kadın polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ
Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 6 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 23 dolu fişek, çok sayıda kesici ve delici alete el konurken 2'si kadın toplam 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelindeki operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de kadının oturduğu evden cephanelik çıktıŞişli'de kadının oturduğu evden cephanelik çıktıŞişli'de kadının oturduğu evden cephanelik çıktıŞişli'de kadının oturduğu evden cephanelik çıktı

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