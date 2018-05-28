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Şişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi'nde “sola dönüş yapılmaz" uyarı levhasına rağmen dönüş yapmaya çalışan kamyonet, kazaya neden oldu.

Şişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi'nde “sola dönüş yapılmaz" uyarı levhasına rağmen dönüş yapmaya çalışan kamyonet, kazaya neden oldu. Kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran taksi sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Şişli istikametine giden Ertuğrul Cambaz'ın kullandığı kamyonet, sola dönülmez tabelasına rağmen sola dönmeye çalıştı. O sırada Şişli'den Taksim istikametine giden taksi sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada taksi şoförü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya neden olan kamyonet sürücüsü Ertuğrul Cambaz, “Ben ters dönüş yaptım, taksi bana vurmamak için ağaca çarptı. Takside bulunan şoför ve yolcu yaralandı. Çok ağır yaralı değillerdi" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralıŞişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralıŞişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralıŞişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

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