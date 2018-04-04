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Şişli’de polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

İstanbul (İHA)

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