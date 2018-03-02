Şişli’de şüpheli paket alarmı: cadde trafiğe kapatıldı

Şişli’de kaldırımda bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Şüpheli paket nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken paketten taş çıktı.

Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda şüpheli paketti görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Paketin yanına gelen ekipler çevrede önlem aldı. Paketin çevresi güvenlik çemberine alınırken cadde trafiğe kapatıldı.

Paketten taş çıktı

Paketi incelemek üzere olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Bomba imha uzmanı özel elbiselerini giydikten sonra paketi inceledi. Fünye ile patlatılan paketten taş çıktı. Pakettin patlatılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.