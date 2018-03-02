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Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 06:02 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi'ne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi'ne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Güvenlik nedeniyle Taksim yönü tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Olay sabah 04.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi 175 numaralı binanın önünde meydana geldi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tedbir olarak Mecidiyeköy'den Taksim istikametine giden şeridi trafiğe kapattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ARANDI
Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri park halindeki araçların da etrafında araştırma yaptı.

FÜNYE İLE PATLATILDI
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede alüminyum folyo kağıdı ve koli bandı ile sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldıŞişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldıŞişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldıŞişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

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