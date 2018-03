Şişli’de taksicinin bıçaklı saldırısına maruz kalan şoför yaşanılan panik anlarını anlattı

Şişli’de bir taksicinin saldırısına uğrayan özel taksi kiralama firması şoförü yaşadıklarını anlattı. Saldırıya maruz kalan İrfan Er, "Kendi canımızı geçtik, müşterilerimizin can güvenliğini sağlamakta güçlük çekiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi. Şişli, Harbiye’de özel taksi kiralama firmasına ait aracı kullanan şoför, müşterilerini taşıdığı esnada ticari taksi şoförünün bıçaklı saldırısına maruz kalmış, yaşanan saldırı anı ise müşterilerin cep telefonu kameralarınca kaydedilmişti. Yaşanan saldırıda yaralanan olmazken, özel taksi kiralama firmasına ait aracın lastikleri patlamış ve araçta maddi hasar meydana gelmişti. Yaşanan saldırı anını anlatan şoför İrfan Er, "Nişantaşı’ndan müşterilerimi aldım ve yola çıktım. Bir süre sonra arkamdan bir taksici korna çalmaya başladı. İlk önce tanıdık zannettim. Yavaşladım, sol tarafıma yanaştı ve camını açtı. Bana ‘hırsızlar, şerefsizler’ ve ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Ben de kendisine aracımda kadınların olduğunu ve susmasını söyledim. Yoluma devam ettim. Ancak beni takip etmeye başladı. Yol boyunca önümü kesmeye çalıştı. En sonunda Harbiye’de ışıklarda aracını yolun ortasına çekti. Taksinin bagajından bıçağı aldı ve üzerimize gelmeye başladı. Bıçakla aracımın tekerini parçaladı, camlara yumruk attı. Ben müşterilerimin güvenliği açısından kapıları kilitledim ve karşılık vermedim. Hırsını aldıktan sonra kaçmaya başladım. Patlak lastikle bir süre ilerledim ve lastikçi buldum. Lastiğimi yaptırdıktan sonra müşterilerimi Florya’da bulunan otellerine bıraktım. Ardından Feriköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayetçi oldum. Bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Taksici teröründen bıktık"

Müşterilerin can güvenliğini sağlamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Er, "İstanbul’da biz artık taksici teröründen bıktık. Bizler alıştık ancak müşterilerimizi bile taciz etmeye başladılar. Bir bıçakla taksicinin ne işi olabilir. Biz taksici deyince eskiden, hatırı sayılır, saygın insanlar gelirdi akla. Bugünkü taksicilerin çoğu ise madde bağımlısı. Can ve mal güvenliğimiz yok. İstanbul Emniyetinden bu konuda acil yardım bekliyoruz. Kendi canımızı geçtik, müşterilerimizin can güvenliğini sağlamakta güçlük çekiyoruz. Acil bir çözüm bekliyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Taksicinin saldırısı sonrasında Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne giden İrfan Er, taksi şoföründen şikâyetçi oldu. Hukuki yollarla hakkını arayacağını belirten Er, yetkililerden bu saldırıların sonlandırılması konusunda yardım istedi.