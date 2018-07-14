Şişli'de tehlikeli yıkım

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de bir binanın yıkım çalışmaları sırasında çevreye düşen molozlar tehlike oluşturdu.
Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları tehlikeli görüntülere sahne oldu. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu görülen yıkım çalışmalarında, binanın yanındaki yolun sadece küçük bir bölümü dubalarla kapatıldı. Yıkım çalışmaları nedeniyle binadan düşen moloz parçaları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluşturdu. Yolu kapatan bina sorumlusuna ise yol kapatma izini almadığı için trafik polisleri tarafından para cezası kesildiği öğrenildi.
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