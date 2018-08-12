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Şişli'de yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'DE motosikletli polisler kaza yaptı.

Şişli'de yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ'DE motosikletli polisler kaza yaptı. Kazada iki polis yaralandı. Yaralı polisler olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Kasımpaşa istikametinde 16.45 sıralarında meydana geldi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polisler bulvar üzerinde seyir halindeyken Enver Demir yönetimindeki 37 KK 830 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile polisler asfalta savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polislere ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra polisler Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletli polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Enver Demir" Ben soluma baktım,girdim. Çok hızlı geldiler.Ben burada bekledim de. Nasıl birden bire geldiler bilmiyorum. Soluma baktığımda hiçbir şey yoktu. Solumda bir şey olmadığı için girdim" diye konuştu.

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