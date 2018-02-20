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Şişli'deki gece kulübü önündeki silahlı kavga güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:22 | Son Güncelleme

Şişli'de bir gece kulübü önünde bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de bir gece kulübü önünde bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Esentepe Mahallesi Kore Şehitler Caddesi üzerindeki 3 katlı iş merkezinin en alt katında bulunan gece kulübünde gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde siyah bir araçtan inen bir kişinin etraftakilerin engellemesine rağmen silahını çıkararak ateş ettiği görülüyor. Saldırgan bir süre sonra koşarak uzaklaşıyor.

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