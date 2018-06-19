SİT alanında kaçak kazıya 5 gözaltı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, SİT alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Pazarköy Mahallesi'ndeki 1'inci derece arkeolojik SİT alanı olan Bintepeler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen jandarma; E.Ö. (37), M.A. (47), E.Ö. (40), M.S. (31) ve Z.A.'yı (38) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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