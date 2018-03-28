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Sit alanında kaçak kazıya operasyon: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında sit alanında 5 metre derinlikte çukur kazan 5 şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlarla ilgili Pülümür ilçesi kırsalında çalışma yaptı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında sit alanında 5 metre derinlikte çukur kazan 5 şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlarla ilgili Pülümür ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada sit alanı olarak belirlenen bölgede izinsiz kazı yapan 5 şahıs belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Kazı malzemeleri ele geçirilirken, şahısların 1 metre girişi bulunan 5 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.

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