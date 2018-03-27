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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 1.

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Adana’nın Kozan ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi’ndeki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Uzunoğlan Tepesi bölgesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen H.İ.A., M.C., H.A. ve İ.S. isimli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan incelemede 1 adet delici alet, 1 adet jeneratör ile 15 adet çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
1. derece arkeolojik sit alanı olan bölgedeki sütunlara zarar verdiği tespit edilen 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

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