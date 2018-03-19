Sit alanında kepçe ile kazıya 2 gözaltı

Elazığ’da birinci derece sit alanında kepçe ile kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Sarıbük köyünde kazı yapıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, gece yarısı baskın yaptı. Baskında iş makinesi ile birinci derece sit alanı olan bölgede kepçe ile kazı yapan H.S. (57) ve A.T. (49) gözaltına alındı.
Şüphelilerin kepçe ile yaklaşık 10 metre kazı yaptığı tespit edildi.
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