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Sitenin havuzunda baygın bulunan genç mühendis öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin havuzunda, yarı baygın bulunan ve çok su yuttuğu belirlenen metalurji mühendisi Arslan Doğan (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sitenin havuzunda baygın bulunan genç mühendis öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin havuzunda, yarı baygın bulunan ve çok su yuttuğu belirlenen metalurji mühendisi Arslan Doğan (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kuşadası- Söke yolu üzerindeki Soğucak Mahallesi, Bilge Kent Sitesi sakinleri, dün saat 20.30 sıralarında, yüzme havuzunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Site sakinleri, havuza atlayıp, baygın haldeki Arslan Doğan'ı sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok su yuttuğu belirlenen Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Söke Fehime- Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Erzurumlu ve Mustafa Kemal Üniversitesi mezunu metalurji mühendisi olan Arslan Doğan'ın, 1 yıl önce evlendiği eşiyle bayram tatili için İstanbul'dan Kuşadası'na geldiği belirtildi.
Polis, yüzme bildiği öğrenilen genç mühendisin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Sitenin havuzunda baygın bulunan genç mühendis öldüSitenin havuzunda baygın bulunan genç mühendis öldüSitenin havuzunda baygın bulunan genç mühendis öldüSitenin havuzunda baygın bulunan genç mühendis öldü

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