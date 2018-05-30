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Sivas-İnşaatın 5'inci katından düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 07:22 | Son Güncelleme

Sivas’'ta oynamak için çıktığı inşaatın 5'nci katından düşen Adem Güler(13) hayatını kaybetti.  Olay, kent merkezinde 22.30 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
Sivas’'ta oynamak için çıktığı inşaatın 5'nci katından düşen Adem Güler(13) hayatını kaybetti.
Olay, kent merkezinde 22.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter iddiaya göre, oynamak için Altuntabak Mahallesi 17'inci Sokak'taki bir inşaata gitti. Ağabeyi dışarıda beklerken Adem Gülter 8 katlı inşaatın 5'nci katına çıktı. Kardeşinin bir süre gelmemesi üzerine inşaata giren Yusuf Gülter, Adem'i asansör boşluğuna düşmüş halde gördü. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Gülter, tam müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, inşaatta yaklaşık 4 aydır bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-İnşaatın görüntüleri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Ölen çocuğun fotosu

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