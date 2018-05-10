Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 'Mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ilişiği kesilen 2 askeri öğrenci, 1 üsteğmen ve 1 açığa alınan üsteğmen tutuklandı. İlişiği kesilen 4 askeri öğrenci, 4 astsubay, 1 teğmen ve 1 açığa alınan astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sivas, Trabzon, Ankara, İzmir, Malatya, İstanbul, Çorum, Erzurum ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski askeri öğrenci, astsubay, teğmen ve üsteğmenlerin bulunduğu 14 zanlıyı gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.
Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum