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Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

7 ŞÜPHELİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'çek ve senet tahsilatı', 'iş yeri kurşunlama', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülerek gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'sinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı (2)

7 ŞÜPHELİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'çek ve senet tahsilatı', 'iş yeri kurşunlama', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülerek gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'sinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen A.K. ile diğer şüpheliler M.K., M.E., A.A., S.B., İ.Ö. ve M.Ş. adliyeye sevk edildi.

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Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı (2)Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı (2)

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