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Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'çek ve senet tahsilatı', 'iş yeri kurşunlama', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sivas merkezli İzmir ve Kocaeli illerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bilgisayar kasası ve bazı evraklara el konuldu.
Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden Ü.K. ve O.K. tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyette işlemleri süren ve örgüt lideri olduğu iddia edilen A.K. ile diğer şüpheliler M.K., M.E., A.A., S.B., İ.Ö. ve M.Ş. ise bugün adliyeye sevk edilecek.

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Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltıSivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltıSivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltıSivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

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