Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Emrullah Usal'ın (56) kullandığı 06 DF 3145 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Şarkışla ilçesi Dört Yol kavşağında Ebubekir Abit Akyüz'ün (18) kullandığı 38 BR 333 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Akyüz'ün otomobili orta refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücüler ile Usal'ın otomobilinde bulunan Emine Usal (55) ve Seyehat Toprak (58) yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA
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