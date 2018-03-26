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Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir kadın sürücü, aracını kavşağa park edip alışverişe gitti.

Sivas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler izlendiğinde bir kadın sürücünün aracı ile Mevlana kavşağına girip kavşağın tam ortasına aracını park ettiği görülüyor. Kavşağın ortasına aracını park edip aracından inen kadın, karşıdaki bir iş yerine girip alışveriş yaptıktan tam 8 dakika sonra yeniden aracına dönüyor ve yoluna devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kadın sürücü Sivas alışveriş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
anormal bir durum yokki erkek yapsaydı haber olurdu
KADINLA ERKEĞE AYNI ŞARTTA EHLİYET VERİLMEMELİ
ehliyet verilirken kadınlara eğitim için daha fazla saat eğitim verilmeli
kadınlara ehliyet verilmemeli.
Ben gerekirse 10 dk park yeri arıyorum, bazen alışveriş yapacağım yere 500 metre ileriye koyuyorum arabamı, yol ortasına konulur mu? Kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmam, oraya arabayı park etmek diğer sürücülere küfür etmektir, saygısızlıktır.
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