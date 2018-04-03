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Sivas’ta 11 kişiye seyirden men cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor’un sahasında oynadığı son Kasımpaşa maçında çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 11 kişiye spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.Demir Grup Sivasspor’un Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda 25.haftasında karşılaştığı Kasımpaşa maçıyla ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı.

Demir Grup Sivasspor’un sahasında oynadığı son Kasımpaşa maçında çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 11 kişiye spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.
Demir Grup Sivasspor’un Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda 25.haftasında karşılaştığı Kasımpaşa maçıyla ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. 10 Mart tarihinde oynanan maçta spor alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak oyun düzeninin bozulması suçundan G.A (23) ile spor alanlarına usulsüz seyirci girişi suçundan S.E. (40), F.U.(20), Ö.K.(42), M.G.(25), İ.E.(21), H.G.(20), K.C.(26), E.A.(26), H.S.(27), E.A.(26) adlı şahıslara seyirden men cezası verildi. Hazırlanan tahkikat evrakları Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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