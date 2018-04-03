Sivas’ta 11 kişiye seyirden men cezası

Demir Grup Sivasspor’un sahasında oynadığı son Kasımpaşa maçında çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 11 kişiye spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.
Demir Grup Sivasspor’un Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda 25.haftasında karşılaştığı Kasımpaşa maçıyla ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. 10 Mart tarihinde oynanan maçta spor alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak oyun düzeninin bozulması suçundan G.A (23) ile spor alanlarına usulsüz seyirci girişi suçundan S.E. (40), F.U.(20), Ö.K.(42), M.G.(25), İ.E.(21), H.G.(20), K.C.(26), E.A.(26), H.S.(27), E.A.(26) adlı şahıslara seyirden men cezası verildi. Hazırlanan tahkikat evrakları Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi
Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum