Sivas'ta 111 kaçak cep telefon ele geçirildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilen 111 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde, bir kişinin emanet bölümünden aldığı koliyi, şüphe üzerine açtırdı. Koliden, kaçak olduğu değerlendirilen 100 cep telefonu çıktı. Bir telefon bayisi sahibi olduğu saptanan şüphelinin işyerinde yapılan aramada ise 11 kaçak telefon bulundu.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI