Sivas'ta 18 sanıklı akademisyenler davasında karar çıktı

Son Güncelleme 5 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 23:15 |5 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çoğu akademisyen 18 sanığın yargılandığı davada 12 sanığa 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi, 6 sanık ise beraat etti. Sivas'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, sahte özel belgeyi bilerek kullanma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi' suçlarından haklarında dava açılan 18 sanığın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ömer Cevit, Ümit Erkan Vurdem, Erol Pala, Ali Feyzullah Şahin, Ramazan Bulduk, Ahmet Ali Korkmaz ile tutuksuz sanıklar İ.Ö.U., S.Y, Y.T, A.B, A.G, F.T., Ferruh Balaban, Fikret Özkan, Durmuş Tatlılıoğlu, Sefa Gültürk ve sanık avukatları ve bazı sanık yakınları katıldı. Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Harun Dönmez ile Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Veysel Tıkaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'akademisyenler imamı' ve 'doktorlar ve mahrem imamı' olduğu iddiasıyla yargılanan Veysel Tıkaç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sohbetlerde dini bilgiler verdiğini iddia eden Veysel Tıkaç, "Terör ve terör örgütlerini kınıyorum. 15 Temmuz'u yapanların Allah bin türlü belasını versin, ByLock kullanmadım. Sağlık durumumdan dolayı tahliyemi ve beratımı talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Ömer Cevit ise üniversitede rektör adayı olduğunu anımsatarak, bunun demokratik bir hak olduğunu söyledi. FETÖ/PDY'nin adayı olmadığını öne süren Ömer Cevit, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, ByLock kullanmadım. Hakkımda beyanları olan tanıkların beyanları doğru değil, 18 aydır tutukluyum ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" diye savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan Ali Feyzullah Şahin de önceki beyanlarını tekrar ederek, örgütün herhangi bir yapısında yer almadığını ve Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını savundu. 16 aydır tutuklu olduğunu belirten Şahin, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini ve beratını talep etti. Tutuklu sanık Harun Dönmez ise Sultan Murat Koleji'nde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevleri yaptığını söyleyerek, "Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım. Çalışanların işe girip çıkması bilgim dışındadır. Geçimim için kolejde çalıştım, 10 aydır tutukluyum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Örgütün 'doktorlar ve mahrem' imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Bulduk da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şu şekilde savunma yaptı: