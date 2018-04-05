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Sivas'ta 19 yaşındaki genç intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Kürşat Kaba (19), evlerinin bodrumunda kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Kürşat Kaba (19), evlerinin bodrumunda kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Abdulvahabigazi Mahallesi 10'uncu sokaktaki 3 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Ömer ve Firdevs Kaba çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Kürşat Kaba iddiaya göre girdiği bunalım nedeniyle evde kimse yokken bodrum kata inerek kendini tavana çamaşır ipiyle astı. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları bodrum kata indiklerinde Kaba'yı tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Kaba'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kaba'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kürşat Kaba'nın bir süredir üniversite sınavlarına çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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