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Sivas'ta 25 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 21:19 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu, 7'si firari 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.  Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamalarıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Mustafa Y., Şevki K., Osman Y., Naim S., Mustafa Y., Tugay S., Murat Ş.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu, 7'si firari 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamalarıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Mustafa Y., Şevki K., Osman Y., Naim S., Mustafa Y., Tugay S., Murat Ş. ve Murat T., tutuksuz Mehmet Fatih Ş., Yavuz Selim K., Metin T., Mevlüt K., Osman O., Ünal B. Oğuzhan K., Turgut C. ve Mehmet Akif İ. ile müdafi avukatları, tanıklar ve bazı sanık yakınları katıldı. Sanık Murat K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Tugay S. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Diğer bir tutuklu sanık Mustafa Y. ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa Y. ve Tugay S.'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. Firari sanıklar örgütün sözde il imamı Musa K. ile Mehmet Nuri S., Murat B., Mustafa G., Mustafa Y., Osman Ç. ve Tahsin A.nın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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