Sivas’ta 3 katlı metruk evde yangın

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 3 katlı metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde, Kaleardı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 3 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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