Sivas’ta 4 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Sivas 4 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulu’nda yaşandı. Okulun dışından yemek yediği iddia edilen öğrenciler H.G.K.(11), H.M.T.(12), S.N.C.(12) ve E.E. (11) bir süre sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine okula ambulans sevk edildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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