Sivas'ta 43 kaçak göçmen yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimler sırasında 1 otobüste 30 Afgan ve 13 Pakistan uyruklu, 43 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların geçişlerine organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Akıncılar ve Gölova ilçeleri arasında, Erzincan-Tokat D-100 Karayolu üzerinde yol kontrolü ve arama yaptı. Durdurulan bir otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 Afgan ve 13 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen yakalandı. Bu kişilerin geçişlerine organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli de gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Olayda kullanılan otobüse el konularak, biletsiz yolcu taşımaktan 4 bin 955 lira para cezası kesildi.