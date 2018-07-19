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Sivas'ta 63 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu, 45'i tutuksuz, 14'ü firari 63 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu, 45'i tutuksuz, 14'ü firari 63 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanıklardan örgütün sözde büyük bölge sorumlusu olan ve geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde yakalanan Raziye I., bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Tutuklu sanıklardan İlayda H. A., Yasemin B. ve Esra Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile katılarak savunma yaptı.
Örgütün 40 "ışık evi"nden sorumlu sözde 'Sivas büyük bölge imamı' olduğu öne sürülen ve bir alışveriş merkezinde yakalanan Raziye I., 2010 yılında araba almak için Bank Asya hesabı açtırdığını, Gül Hanımlar Derneği'ne Arapça öğrenmek için gittiğini ve bunların haricinde başka faaliyetlere katılmadığını söyledi. Sağlık sorunlarının bulunduğunu anlatan Raziye I., beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, sanığa tutuklandığı gün "Benim özgürlüğüm yeni başlıyor" şeklinde bir ifade kullandığını söylemesi ve neden bu kadar çabuk pes ettiğini sorması üzerine Raziye I., "Sağlık sorunlarım var, onun için" diye cevap verdi. Tutuklu sanık Raziye I., 3 sayfadan oluşan yazılı ifadesini mahkeme heyetine sundu.
Diğer tutuklu sanıklar İlayda H. A., Yasemin B. ve Esra Ç. de savcının mütalaası hakkında gerekli savunmalarını yapmak üzere ek süre talep etti. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

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