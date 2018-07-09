Sivas'ta 8 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yol kontrolü yapan jandarmanın durdurulan bir TIR'da yaptığı aramada 8 kilo 650 gram eroin ele geçti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyulhisar ilçesi Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında İran'dan İstanbul'a giden bir TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği 'Atik ile yapılan aramada 8 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
Ekiplerin il genelinde 02- 08 Temmuz tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetler sırasında 900 paket kaçak sigara, 18 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 4 gram plaka esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili 7'si yabancı uyruklu, 14 kişi gözaltına alındı.
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