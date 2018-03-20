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Sivas'ta 'Aşık Veysel Kültür Evi' açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

SİVAS'ta dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hatırasını yaşatabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Aşık Veysel Sanat ve Kültür Evi açıldı.  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yapımı tamamlanan Aşık Veysel Sanat ve Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta 'Aşık Veysel Kültür Evi' açıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hatırasını yaşatabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Aşık Veysel Sanat ve Kültür Evi açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yapımı tamamlanan Aşık Veysel Sanat ve Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı. 355 bin liraya mal olan kültür evinin içerisinde Aşık Veysel Odası, Ozanlar Odası, Aşık Veysel'in bal mumundan heykeli ve etkinlik odaları bulunuyor.
Açılışta konuşan Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, dedesi adına böyle kültür evinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Vali Davut Gül ise emeği geçenlere teşekkür ederek "Sivas güzel şehir ama Sivas'ı güzel şehir yapanların başında aşıklarımız, ozanlarımız Sivas'ın değerleri geliyor. Bunlar içerisinde de Aşık Veysel hiç şüphesiz özel bir yeri olan değerimiz. Bunu Sivrialan'da, Şarkışla'da çeşitli yerlerde isminin verildiği mekanlar vardı. Sivas'ta da adına bir okul vardı ama aynı zamanda bir kültür mekanının olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler Kültür Evi'ni gezdi. Aşıklar Odası'nda Sivaslı ozanlar türkülerini seslendirdi. Ünlü ozanın 104 yıllık sazı kendisinde bulunan bağlama ustası Şentürk İyidoğan da Veysel'in türkülerini çalıp söyledi.

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Sivas'ta 'Aşık Veysel Kültür Evi' açıldıSivas'ta 'Aşık Veysel Kültür Evi' açıldıSivas'ta 'Aşık Veysel Kültür Evi' açıldı

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