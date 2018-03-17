Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sivas’ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kale Camii önünde meydana geldi. Arkadaş grubuyla birlikte caminin önünde oturan İ.A. ve B.Ş. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu B.Ş., İ.A.’yı yanında bulunan bıçakla yaraladı. Olay, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.A. Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan B.Ş. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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