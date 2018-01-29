Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Suşehri Vadi Doğa Aktiviteleri Kulübü (VADAK) üyeleri doğada hayatta kalınabileceğini çiğ balık yiyerek gösterdi. VADAK Kulübü Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kutlu, Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nda balık tuttu. Ateşin olmadığı yerde balığın pişirilmeden de yenebileceğini gösteren Kutlu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kutlu, zor şartlar da olsa doğada insanın aç kalmayacağını göstermek için balığı çiğ yediğini belirterek, "İnsanın doğada aç kalmayacağını doğanın insanlara sunduğu nimetlerden biri de balığı avlayıp yiyebileceğini ve insanın hayatını idame ettirmek içinde çiğ balık yiyebileceğini göstermek istedim" dedi. (İHA)