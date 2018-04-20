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Sivas’ta çatı yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sivas’ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bazı otomobiller güvenlik amacıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangını bir vatandaşın cep telefonundan canlı yayınlaması dikkat çekti. Binanın çatısında maddi hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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