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Sivas'ta çocuklarını dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, polis ekipleri, Şanlıurfa'dan gelerek, küçük yaştaki çocuklarını dilendiren Suriyeli anne ve baba hakkında 'küçük yaşta çocuk dilendirmek'ten işlem yaptı.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, polis ekipleri, Şanlıurfa'dan gelerek, küçük yaştaki çocuklarını dilendiren Suriyeli anne ve baba hakkında 'küçük yaşta çocuk dilendirmek'ten işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi kavşağında, küçük yaşta çocukların, yoldan geçen sürücülerden para istediği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, çocukları dilendirenlere yönelik operasyon düzenledi. Kavşağa gelen ekipler, yolda sürücüleri durdurarak, para isteyen 4 çocuğu aldı. Ekipler, ayrıca çocukların babası Suriye uyruklu S.İ. (32) ve eşi N.İ.'yi (30) de ağaç kenarında, 3 çocuğuyla birlikte otururken yakaladı. Polis ekipleri, anne ve babaya 'küçük yaşta çocuk dilendirmek'ten işlem yaptı. Yaşları 2 ile 14 arasında değişen 7 çocuğu bulunan ailenin Şanlıurfa'dan Sivas'a geldiği, araçlarının da olduğu tespit edildi. Suriyeli aile hakkında yasal işlem başlatıldı.

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