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Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:37 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Değirmen köyü yakınlarında yamaçtaki dev kayalar karayoluna düştü.Olay, saat 08.45 sıralarında meydana geldi.

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Değirmen köyü yakınlarında yamaçtaki dev kayalar karayoluna düştü.
Olay, saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Değirmen köyü yakınlarında bulunan yamaçtaki dev kayalar karayoluna düştü. Heyelanın ardından İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaya parçaları iş makineleriyle yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesiyle birlikte D-100 karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

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