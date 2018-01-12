Sivas'ta emeklinin cinayet şüphelisi teslim oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta memur emeklisi Ali Galip Atısever'i (61) yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Ferhan K. (28), emniyete giderek teslim oldu.
Sivas'ta, 8 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde, Kaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi, Zümrüt Apartmanı'nın 1'inci katında oturan ve 6 yıl önce eşinden boşanan Ali Galip Atısever'den bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenince yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever'in kızı Semiha Atısever, babasını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sevk edilen sağlık ekipleri Atısever'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Atısever'in 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı. araştırmalar sürerken, bugün öğleden sonra emniyet müdürlüğü binasına giden Ferhan K., Ali Galip Atısever'i kendisinin öldürdüğünü belirterek teslim olmaya geldiğini söyledi. Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhan K., sorguya alındı.
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