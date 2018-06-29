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Sivas'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, örgütün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, örgütün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları ve örgüt üyelerinin parasal ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif rol oynadıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında ildeki bazı esnafların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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