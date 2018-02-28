Sivas’ta FETÖ’nün ’Gaygubet’ evlerine operasyon: 10 tutuklu

Sivas’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evleri olarak bilinen ’Gaybubet’ evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince örgütün 3 hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün sınav ve finansmanından sorumlu öğrencilerininde bulunduğu 15 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’unu tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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