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Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Etkili olan fırtına nedeniyle öte yandan kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi.

SANAYİ TABELASI DEVRİLDİ

SİVAS, (DHA) Etkili olan fırtına nedeniyle öte yandan kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi. Olayın ardından polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe kapatıldı. Giriş tabelasının devrilme anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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