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Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

SİVAS'ta zaman zaman etkili olan fırtına, ev ve işyerlerinin çatılarını uçurdu.

Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta zaman zaman etkili olan fırtına, ev ve işyerlerinin çatılarını uçurdu. Sanayi sitesinde duvarın devrilmesi sonucu 4 araç zarar gördü.
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre hızı saatte yaklaşık 40-60 kilometre olan kuvvetli rüzgar ile yer yer saatteki hızı 70-100 kilometre arasında değişen fırtına, kent genelinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezindeki 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde Ömer Işık'a ait işyerinin çatı kısmındaki yan duvar devrildi. Park halinde bulunan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüste hasar oluştu. araçlar, kullanılamaz hale geldi.
ARACINI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI
Sanayideki bir asansör firmasında çalışan ve sabah aracını park ettikten sonra çalışmaya giden Ferhat Ağgöre, iş yerine döndüğünde aracını hurdaya döndüğünü görünce şoke oldu. İş yeri arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştırdığı Ağgöre, "Sabah aracımı park etmiştim. Dönünce bu halde bulunca şok oldum. Çok üzüldüm. Bir yıl önce almıştım. Felçli babam var. Onu götürüp getiriyordum" dedi. Diğer araç sahipleri Mehmet Kırkaç ve Osman Karapolat da şiddetli rüzgarın etkisiyle çatının yıkıldığını belirterek, araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. İş yeri sahibi ile araç sahipleri arasında da tartışma yaşandı.
ÇATIYI TUTMAYA ÇALIŞTILAR
Öte yandan rüzgar kent genelinde de binalarda da hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi'nde henüz inşaat halindeki 5 katlı bir apartmanın çatı kaplama malzemeleri fırtınanın etkisiyle yerinden kalktı. Bu sırada çatıya çıkan işçilerin, kopmak üzere olan parçaları tutmaya çalıştıkları görüldü.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, kentte rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördüSivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördüSivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördüSivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü

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