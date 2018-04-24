Sivas’ta Huzurlu Parklar uygulaması

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması’nda 987 şahıs sorgulanırken, 49 umuma açık yer denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde kamu düzenini bozan şahıslara yönelik

’Türkiye Huzurlu Parkla Uygulaması’ adı altında il genelinde ve ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulama 50 ekip ve 164 personel katıldı. 118 park ve 49 umuma açık yer kontrol edilirken 987 şahıs sorgulandı. Uygulamada yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 şahsa gerekli tebligatlar yapıldı. Uygulamada ayrıca 70 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne bin 326 lira para cezası kesildi.