Sivas'ta iki aile arasında kavga: 7 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 21'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Y. ile komşusu Y.B. sokaktaki evlerinin önünde karşılaştı. İki komşu arasında yaşanan tartışmanın ardından, M.Y. 42 RA 119 plakalı aracıyla apartman önünde bekleyen Y.B.'ye çarparak yaraladı. Olayı gören Y.B.'nin yakınları ve M.Y.'nin yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada M.Y., babası M.Y. ve annesi F.Y. ile Y.B.'nin akrabaları S.Ş., N.Ş. ve A.Ş. aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

