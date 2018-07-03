Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (EK) 1)ÖLENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri de yapılan çalışma sonucu belirlendi. Olayda aynı aileden sürücü Gökhan (30), babası Naim(64), annesi Şehriban(56), eşi Filiz (26) ve ğlu Kağan Özgel(4) yaşamını yitirdi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile yanan otomobilde bulunan 4 kişinin cesedi çıkarılarak otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilde ölen 5 kişilik ailenin bulunduğu Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobilin Ankara'dan Ardahan'a gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Ölenlerin de Ardahan nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. 5 kişinin yaralandığı Hamza Aydemir yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı aracın ise Iğdır'dan İstanbul'a gitmek üzere yılda olduğu belirlendi. Yaralıların tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü: ----------------------- -Olay yerinden görüntüler -Cenazçelerin çıkarılışı -Hastaneden görüntüler -Ambulanslarla getirilen yaralılar -Detaylar Haber-Kamera: SİVAS, DHA
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