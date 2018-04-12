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Sivas’ta kaçak avcılara 36 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Sivas’ta jandarma ekiplerince kaçak ve usulsüz avlanmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 47 usulsüz avlanmaya müdahale edilirken 36 bin lira ceza kesildi.İl Jandarma Komutanlığı tarafından av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi amacıyla önleyici kolluk devriyesi çıkarılarak 47 olaya müdahale edildi.

Sivas’ta jandarma ekiplerince kaçak ve usulsüz avlanmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 47 usulsüz avlanmaya müdahale edilirken 36 bin lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi amacıyla önleyici kolluk devriyesi çıkarılarak 47 olaya müdahale edildi. Olaylarda 4 ruhsatsız av tüfeği,1 adet projektör, 1 adet kamyonet ve 2 adet ses cihazı ele geçirildi. Usulsüz avlanma yapan şahıslar hakkında ise 36 bin 120 lira para cezası kesildi.

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