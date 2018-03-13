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Sivas'ta kadın Afgan polisler mezuniyet heyecanı yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

SİVAS Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 242 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Sivas'ta kadın Afgan polisler mezuniyet heyecanı yaşadı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 242 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
2011 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu'nda kadın polisler mezuniyet heyecanı yaşadı. Okulun spor salonunda düzenlenen diploma törenine, Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sivas Valisi Davut Gül, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Yırtar ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, okulun tanıtım videosu gösterildi.
'TÜRK POLİSİ GÜÇLÜ'
Mezuniyet töreninde konuşan Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, son 17 yıl içinde dünyada gelişen olaylara rağmen ülkesini destekleyenlere teşekkür ettiğini belirtti. Barmak şöyle devam etti:
''Bu bizim için yapılan işbirliği ile yeniden toplumu inşa etmek istiyoruz. Afganistan'ı yeniden inşa ediyoruz. Bize teknik alanda yardım eden ve yanımızda olan Türkiye'ye teşekkür ederim. Afganistan'da düzenin sağlanması için yardım edenlere teşekkür ediyorum. Afganistan'da güvenlik kurumunu oluşturmak, Afganistan hükümetinin en temel hedeflerinden biridir. Biliyoruz ki bir ülkede güvenlik sağlanmazsa o ülkede barış ve huzur sağlanmaz. Bizim ilk hedefimiz budur. Eğer insan güçlenirse her alanda güçlenir. Türkiye bu konuda çok başarılı. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Afganistan'da sağlıklı bir polis güvenliği olmazsa sağlıklı bir hükümet olmaz, güvenlik olmaz. Polis gücü aslında ülkenin gelişmesinin garantisidir. Türkiye bu konuda Avrupa'da çok büyük bir örnek. Türk polisi güçlü ve kuvvetli. İnşallah Afganistan polisi de böyle gelişir ve Afganistan'daki iç güvenlik ve istikrar sağlanır. Bu kadar yıl sonra, Afganistan olarak şiddet ve savaştan sonra huzurlu, mutlu ve istikrarlı olmayı hak ediyoruz. Ülkemizin kaderini değiştirmek bizim elimizdedir. Siz kadın polisler de ülkemizde çok önemli görevlerde yer alacaksınız. Biz sizin yanınızda olacağız. Bugün burada başarılı bir mezuniyet törenine şahit olduk. Hepinizi tebrik ediyorum."
'TERÖRE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise Türkiye'nin Afganistan halkının ''acısını, çilesini ve hissiyatını en iyi anlayan ülke'' olduğuna dikkat çekerek, ''Bu coğrafyada 40 yıldır teröre karşı mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda mücadele ediyoruz. Terörün ne kadar acımasız ve kalleş olduğunu, çocuk demeden, kadın demeden canlara acımasızca kıydığını en iyi bilen ülkelerden biriyiz. Bugün tarihimizin en istikrarlı mücadelesini yürütüyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Terör, gücünü kaynağını nereden alırsa alsın teröre karşı bu kutlu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bugün Afrin'de çok yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizin birliğine kasteden hangi cephede bir hain varsa sonu gelene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Bütün mazlum coğrafyalarda huzur ve barışın sağlanmasını istiyoruz" dedi. Ersoy, mezun olan kadın polislere ülkelerinde başarılı görevler diledi.
Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ise akademinin yaptığı eğitim faaliyetlerinden bahsetti. Bu zamana kadar 12 dönem Afgan kadın polislerin eğitiminin gerçekleştirildiğini söyleyen Çolak, "Bir eğitim kurumunun en mutlu anlarından birisi mezuniyet törenidir. Biz bu mutluluğu iki katı fazlasını yaşıyoruz. Afgan polisine yeni memurlar kazandırıyoruz. Bu nedenle mutluluğumuz iki katı fazladır" diye konuştu.
Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübelerini bütün dünyayla paylaştıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından mezun olan kadın Afgan polis adayları İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını bestesiyle, ardından ezbere şiir şeklinde okudu. Afgan kadın polislere mezuniyet belgeleri törene katılanlar tarafından verildi. Mezun olan Afgan kadın polisler tören sonunda birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta kadın Afgan polisler mezuniyet heyecanı yaşadıSivas'ta kadın Afgan polisler mezuniyet heyecanı yaşadıSivas'ta kadın Afgan polisler mezuniyet heyecanı yaşadıSivas'ta kadın Afgan polisler mezuniyet heyecanı yaşadı

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